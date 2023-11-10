MKE Ankaragücü 0 - 4 Bitexen Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi. Konuk ekibin gollerini 8'inci dakikada Larsson, 29'uncu dakikada Jehezkel, 70'inci dakikada Buksa ve 85'inci dakikada Assombalonga kaydetti.

7'nci dakikada gelişen Antalyaspor atağında Saric, ceza yayı üzerinde bulunan Buksa'ya topu aktardı. Buksa'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

8'nci dakikada Antalyaspor öne geçti. Orta sahada Pedrinho'nun kaptırdığı topu alan Larsson, ceza sahasının soluna doğru hareket etti. Larsson, Hayrullah'dan sıyrılarak ceza yayının önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-1.

15'inci dakikada Antalyaspor'da sağ taraftan Bünyamin'in ceza sahasının içerisine yaptığı ortada Veysel'in kafa vuruşu kale direğinin dibinden auta çıktı.

29'uncu dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Erdal'ın kendi yarı sahasından attığı pasla topu Jehezkel ile buluşturdu. Jehezkel, yaklaşık 35 metre topu sürerek ceza sahasına girdi. Kalecinin öne çıktığını gören Jehezkel, savunmanın müdahalesine rağmen topu köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

37'nci dakikada Antalyaspor atağında Safuri, sağdan ceza sahasına girdi. Pasını Jehezkel'e verdi. Jehezkel'in ceza yayından vurduğu topu kaleci Gikiewicz son anda kornere çeldi.

45'inci dakikada Bünyamin'in verdiği pasla topla buluşan Safuri'nin sağ çaprazdan çektiği şutta kalecinin müdahale ettiği top direkten döndü.

İlk yarı Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

58'inci dakikada Saric'in savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan van de Streek, savunmada Mujakic topu ıskalayınca kaleci ile karşı karşıya kaldı. Müsait pozisyonda Streek'in vuruşunda top Gikiewicz'den döndü.

66'ncı dakikada gelişen Ankaragücü atağında sağ taraftan yapılan ortada ceza yayının önünde topla buluşan Macheda'nın yaptığı vuruşta kaleci Helton meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70'inci dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan ceza sahasına giren Erdoğan'ın ortasında Buksa ceza yayı üzerinde kafa ile topu filelere gönderdi: 0-3.

83'üncü dakikada Efkan'ın verdiği pasla ceza yayının önünde topla buluşan Sowe'un yaptığı vuruşta top kaleci Helton'dan döndü.

85'inci dakikada Efkan'ın geri pasında Mujakic topu ıskaladı. Topla buluşan Assombalonga ceza sahasına girerek topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 0-4

Kalan sürede başka gol olmadı ve Antalyaspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy

MKE ANKARAGÜCÜ: Gikiewicz - Hayrullah Bilazer (Dk. 46 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Dk. 73 Cephas), Pedrinho (Dk. 35 Morutan), Chatzigiovanis (Dk. 46 Macheda), Sowe

ANTALYASPOR: Helton Leite - Bünyamin Balcı (Dk. 87 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Dario Saric (Dk. 87 Ege Bilsel), Jehezkel (Dk. 46 van de Steek), Safuri (Dk. 71 Ufuk Akyol), Larsson, Buksa (Dk. 71 Assombalonga)

GOLLER: Dk. 8 Larsson, Dk. 29 Jehezkel, Dk. 70 Buksa, Dk. 85 Assombalonga (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Pedrinho, Radakovic, Sowe (MKE Ankaragücü)