Haberler Antalyaspor Nuri Şahin: İkinci yarıya çıkarken oyuncularıma...

Nuri Şahin: İkinci yarıya çıkarken oyuncularıma...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Rakibini 3-2 mağlup eden Antalyaspor'da Teknik Direktör Nuri Şahin maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 22:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nuri Şahin: İkinci yarıya çıkarken oyuncularıma...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip rakibini 3-2 mağlup etti.

Maç sonunda Antalyaspor'un Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

İŞTE NURİ ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI:

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Maçı aslında ikiye bölmek lazım. Yarıya girerken oyuncularıma 'Kaybedeceksek de böyle kaybetmeyelim' dedim. Cesaretli değildik ilk yarı. Beşiktaş'ın ön alan baskısını, özellikle Necip'i çıkartarak arkada alan bırakıyorlar. İlk yarı kullanamamıştık, ikinci yarı kullandık. İkinci yarı oynanan oyun ve mücadeleden memnunum. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

"ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK"

Kulüp olarak, oyuncular bazında zor günler geçiriyoruz. Naldo'nun acı kaybını, Joao'nun acı kaybını, İsrail - Filistin savaşı bizi yakından ilgilendiriyor iki İsrailli futbolcumuz olduğu için, kulüpte başkan değişiyor. Zor günlerden geçtik. Oyuncularım, aslan gibi sahada oynuyorlar. Antalyaspor'a sahip çıkıyorlar. Hep beraber daha güzel günlere...

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Bizim için kazanma alışkanlığı çok önemli. Büyük kulüplerin DNA'sında bu var. Biz o seviyeye çıkmaya çalışıyoruz. Kazanma alışkanlığı, bir takıma özgüven verir. Ayaklar rahat gider, beyin daha rahat çalışır. İkinci yarı bunun meyvesini aldık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Biz çok zor bir rakibe karşı 3 puan aldık.

DİĞER
Son dakika haberi: Burak Yılmaz açıkladı! "Bailly, Tayfur'un yakasına yapıştı ve..."
İlk günden kaos | Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kriz patlak verdi: PM ve YDK seçiminde büyük pazarlık! A Takımı belli oldu
Toroğlu'dan o isim için flaş sözler!
Vukas: Kötü reaksiyon gösterdik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Antalya'da kaybetti!
Antalyaspor seri peşinde
S SPORT PLUS CANLI İZLE
Süper Loto çekildi! (5 Kasım)
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 22:47
Necip: İşler bir türlü iyi gitmiyor Necip: İşler bir türlü iyi gitmiyor 22:25
Şahin: İkinci yarıya çıkarken... Şahin: İkinci yarıya çıkarken... 22:17
Salih'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! 22:00
Burak Yılmaz: Terbiyesizlik yaptı, oyundan çıkardım! Burak Yılmaz: Terbiyesizlik yaptı, oyundan çıkardım! 21:49
Vukas: Kötü reaksiyon gösterdik! Vukas: Kötü reaksiyon gösterdik! 21:48
Daha Eski
"Kimseyi suçlamaya gerek yok!" "Kimseyi suçlamaya gerek yok!" 21:40
Toroğlu'dan o isim için flaş sözler! Toroğlu'dan o isim için flaş sözler! 21:37
Stuttgart'a Heidenheim çelmesi! Stuttgart'a Heidenheim çelmesi! 21:32
Liverpool 1 puanı zor kurtardı! Liverpool 1 puanı zor kurtardı! 21:30
Potanın Perileri Slovakya maçına hazırlanıyor Potanın Perileri Slovakya maçına hazırlanıyor 21:18
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:03