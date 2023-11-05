Nuri Şahin: İkinci yarıya çıkarken oyuncularıma...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip rakibini 3-2 mağlup etti.

Maç sonunda Antalyaspor'un Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

İŞTE NURİ ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI:

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Maçı aslında ikiye bölmek lazım. Yarıya girerken oyuncularıma 'Kaybedeceksek de böyle kaybetmeyelim' dedim. Cesaretli değildik ilk yarı. Beşiktaş'ın ön alan baskısını, özellikle Necip'i çıkartarak arkada alan bırakıyorlar. İlk yarı kullanamamıştık, ikinci yarı kullandık. İkinci yarı oynanan oyun ve mücadeleden memnunum. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

"ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK"

Kulüp olarak, oyuncular bazında zor günler geçiriyoruz. Naldo'nun acı kaybını, Joao'nun acı kaybını, İsrail - Filistin savaşı bizi yakından ilgilendiriyor iki İsrailli futbolcumuz olduğu için, kulüpte başkan değişiyor. Zor günlerden geçtik. Oyuncularım, aslan gibi sahada oynuyorlar. Antalyaspor'a sahip çıkıyorlar. Hep beraber daha güzel günlere...

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Bizim için kazanma alışkanlığı çok önemli. Büyük kulüplerin DNA'sında bu var. Biz o seviyeye çıkmaya çalışıyoruz. Kazanma alışkanlığı, bir takıma özgüven verir. Ayaklar rahat gider, beyin daha rahat çalışır. İkinci yarı bunun meyvesini aldık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Biz çok zor bir rakibe karşı 3 puan aldık.