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Antalyaspor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 21:30
Antalyaspor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 6. hafta maçında Antalyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor.

Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Ömer, Streek, Jehezkel, Veysel

Samsunspor: Jakub, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Tait, Osman, Emre, Ntcham, Holse, Dimata

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Samsunspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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