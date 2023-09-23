Antalyaspor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 6. hafta maçında Antalyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor.
Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Ömer, Streek, Jehezkel, Veysel
Samsunspor: Jakub, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Tait, Osman, Emre, Ntcham, Holse, Dimata
ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Samsunspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.