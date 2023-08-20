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Antalya'ya yeni isim

Kırmızı-beyazlı ekip, Bitexen ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Başkan Gülel, “İki saatte el sıkıştık” diye konuştu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Antalya'ya yeni isim

Antalyaspor, Bitexen ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. İmza törenine katılan Başkan Sabri Gülel, desteklerinden dolayı Bitexen'e teşekkür eden Gülel, "İki saatlik bir görüşmenin ardından anlaşma sağladık. Bir yıl için 1 milyon 250 bin Euro ödeyecekler. Lig boyunca mücadelemizde Bitexen'i yanımızda görmekten büyük mutluluk duyduk" diye konuştu. Bitexen Kurumsal İletişim ve Spor İçeriklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Ozan Erdoğ, "Bitexen olarak hem token arzı hem de sponsor olarak futbol ve basketbol kulüplerimize önemli düzeyde finansman desteği sağlamaya devam ediyoruz. Spor alanı bizim için çok kıymetli. Türkiye'de 26 futbol ve basketbol kulübüyle çalışıyoruz" dedi.

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