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Antalyaspor Konyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Bitexen Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 20:55
Antalyaspor Konyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başladı. Ligin 2. haftasında Bitexen Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirisiniz...

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Assombalonga

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Yunus, Marlos Moreno, Cikalleshi

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bitexen Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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