Antalyaspor Konyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başladı. Ligin 2. haftasında Bitexen Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirisiniz...
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Assombalonga
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Yunus, Marlos Moreno, Cikalleshi
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bitexen Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.