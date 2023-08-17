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Antalyaspor Konyaspor'a bileniyor!

Antalyaspor, evinde oynayacağı Konyaspor maçında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Akdeniz ekibinin kadrosuna dahil ettiği 6 oyuncunun 4'ünün Konyaspor maçında futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 16:26
Antalyaspor Konyaspor'a bileniyor!

Süper Lig'in 2'nci haftasının açılış maçında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Polonyalı forvet oyuncusu Adam Buksa'nın oynayıp oynamayacağı ise yapılacak kontrollerin ardında belli olacak.

SÜPER LİG'DE 25, TOPLAMDA 51'İNCİ RANDEVU

Antalyaspor ile Konyaspor toplamda 50 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 13 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 24 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 4 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.

ANTALYASPOR EVİNDE ÜSTÜN

İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si TFF 2. Lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si hazırlık maçı ve 24'ü Süper Lig karşılaşması olarak tarihteki yerini aldı. İki takım Antalya'da ise toplamda 22 kez karşılaştı. Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda rakibine karşı 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.

17 MAÇ 1-0 BİTTİ

Kırmızı beyazlılar ile Konyaspor arasında en çok alınan skor 17 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 8'er maç 0-0 ve 1-1, 7 maç 2-0, 3 maç 2-1, 2'şer maç 3-1 ve 3-2, 1'er maç da 2-2, 3-0 ve 3-3 sona erdi.

ADAM BUKSA KONTROL EDİLECEK

Kırmızı beyazlı takımın bu sezon takıma dahil ettiği ve son antrenmanda sakatlanan Polonyalı forvet oyuncusu Adam Buksa'nın Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı ise bugün akşam saatlerinde yapılacak antrenman öncesi kontrol edilecek. 27 yaşındaki oyuncunun oynama olasılığının ise düşük olduğu öğrenildi.

YENİ TRANSFERLERİN SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Akdeniz ekibi Antalyaspor'un kadrosuna dahil ettiği 6 oyuncunun 4'ünün Konyaspor maçında futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski, Assombalonga ve Bytyqi'nin maça onbirde başlaması, Holtmann'ın ise sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

Antalyaspor ile Konyaspor arasında 18 Ağustos Cuma günü Antalya Corendon Airlines Park Stadyumu'nda saat 21.00'da oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Deniz Caner Özaral yapacak.

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