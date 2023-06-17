Haberler Antalyaspor Ghacha’da ayrılık vakti

Ghacha’da ayrılık vakti

Antalyaspor, 1 yıl daha kontratı bulunan Houssam Ghacha ile yol ayrımına geldi. Cezayirli futbolcunun, ülkesinin takımlarından Mouloudia ile görüştüğü öğrenildi. 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu, bu sezon fazla forma şansı bulamazken, 27 maçta sadece 1 asist yapabildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Ghacha’da ayrılık vakti
Antalyaspor, 1 yıl daha kontratı bulunan Houssam Ghacha ile yol ayrımına geldi. Cezayirli futbolcunun, ülkesinin takımlarından Mouloudia ile görüştüğü öğrenildi. 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu, bu sezon fazla forma şansı bulamazken, 27 maçta sadece 1 asist yapabildi.
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