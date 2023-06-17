Ghacha’da ayrılık vakti

Antalyaspor, 1 yıl daha kontratı bulunan Houssam Ghacha ile yol ayrımına geldi. Cezayirli futbolcunun, ülkesinin takımlarından Mouloudia ile görüştüğü öğrenildi. 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu, bu sezon fazla forma şansı bulamazken, 27 maçta sadece 1 asist yapabildi.
Antalyaspor, 1 yıl daha kontratı bulunan Houssam Ghacha ile yol ayrımına geldi. Cezayirli futbolcunun, ülkesinin takımlarından Mouloudia ile görüştüğü öğrenildi. 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu, bu sezon fazla forma şansı bulamazken, 27 maçta sadece 1 asist yapabildi.