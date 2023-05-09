Antalyaspor’da Ankaragücü alarmı!

Beşiktaş'a yenilerek evinde üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan 36 puanla 12. sıradaki Antalyaspor, korkulu rüya görmemek için alt taraftan uzaklaşmak istiyor. Direkt rakiplerinden Ankaragücü’yle deplasmanında karşılaşacak Akrepler, mutlak puan hedefiyle sahaya çıkacak.
Beşiktaş'a yenilerek evinde üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan 36 puanla 12. sıradaki Antalyaspor, korkulu rüya görmemek için alt taraftan uzaklaşmak istiyor. Direkt rakiplerinden Ankaragücü'yle deplasmanında karşılaşacak Akrepler, mutlak puan hedefiyle sahaya çıkacak.