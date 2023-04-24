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Antalyaspor - Sivasspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 19:54
Antalyaspor - Sivasspor maçı CANLI

Antalspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor.

Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takım da kritik karşılaşmadan mutlak 3 puan hedefliyor.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Leita, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao, Larsson, Doğukan, Haji Wright

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Camara, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Sivasspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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