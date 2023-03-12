Antalya şov yaptı

Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi. 33. dakikada Haji Wright'ın golüyle öne geçen kırmızı beyazlılar, devreyi 1-0 önde kapattı. 52'de Fredy'nin sayısıyla 2-0'ı buldu. 68'de bir kez daha sahneye çıkan Haji Wright kendisinin 2, takımının üçüncü golünü attı. Maçın böyle biteceği düşünülürken 90+6 Bertuğ Özgür Yıldırım skoru belirledi: 4-0. Antalyaspor bu sezon dördüncü kez bir maçı 3 gol ve üzeri atarak bitirdi.



MÜCADELE İYİYDİ



Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtip oyuncularını kutladı. Genç çalıştırıcı "Çok iyi mücadele ettik. Yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.