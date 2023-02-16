Haberler Antalyaspor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon Hatayspor formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Bertuğ Yıldırım'a Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu. Süper Lig ekibinin başkanı, genç golcüyü transfer ettiklerini duyurdu. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 12:09
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

Futbol kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor'un futbolcularına talip olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın istediği Hatayaspor'un 20 yaşındaki forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

Genç golcünün, satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

Bertuğ, bu sezon Hatayspor formasıyla 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

BAŞKAN ÇETİN AÇIKLADI

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, genç oyuncu ile anlaştıklarını belirterek, "Bugün İstanbul'dan uçağa binerek Antalya'ya gelecek ve kendisi sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

Satın alma opsiyonu bulunmuyor. Transfer çalışmalarımız da sürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

Daha önce kadromuza kaleci Helton Leite, Erdal Rakip ve Doğukan Sinik'i katmıştık.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

Bertuğ da geldi, Balint Szabo da gelecek" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı

BALINT SZABO DA BİTTİ

Kırmızı-beyazlı ekip, Bertuğ Yıldırım'ın yanı sıra Macaristan ekiplerinden Paksi FC forması giyen Balint Szabo ile de sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonu bulunan Szabo'nun da gün içerisinde Antalya'ya gelmesi bekleniyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 18 maçta; 2 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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