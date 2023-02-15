Anlaşma sağlandı! İşte Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı

Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan hücum hattına takviye geldi. Kırmızı-beyazlılar, deprem felaketi nedeniyle bu sezon ligden çekilen Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.



Hatayspor ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.



Genç oyuncu ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgi gösteriyordu.

Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç golcü 2021 yılında Sarıyer'den Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.