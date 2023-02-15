Haberler Antalyaspor Anlaşma sağlandı! İşte Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı

Anlaşma sağlandı! İşte Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı

Son dakika spor haberi: Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu. Genç oyuncu sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandı. Hatayspor ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 20:51
Anlaşma sağlandı! İşte Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı

Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan hücum hattına takviye geldi. Kırmızı-beyazlılar, deprem felaketi nedeniyle bu sezon ligden çekilen Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hatayspor ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

Genç oyuncu ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgi gösteriyordu.

Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç golcü 2021 yılında Sarıyer'den Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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