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Sinan Gümüş 1. Lig ekibine gidiyor!

Son dakika transfer haberleri: Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen ve kariyerini Fraport TAV Antalyaspor'da sürdüren Sinan Gümüş, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 11:22
Sinan Gümüş 1. Lig ekibine gidiyor!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ara dönemde, Orgill, Umar, Gökdeniz, Eren ve Hakan'la sözleşme imzalayan yeşil-beyazlıların Fraport TAV Antalyaspor'dan Sinan Gümüş'ü de istediği öğrenildi. Sezonun ikinci yarısında üst sıralarda yer almayı hedefleyen yeşil-beyazlılar Sinan için girişimlere başladığı ve transferin kısa zaman içinde netleşeceği ifade edildi. Bu sezon Antalyaspor'la 11 Süper Lig maçına çıkan deneyimli oyuncu 364 dakika süre alırken, gol katkısında bulunamadı. Kanatlarda ve forvette oynayabilen 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını da giydi. Sinan'ın Antalyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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