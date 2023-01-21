Haberler Antalyaspor Rakip Antalya'da

Rakip Antalya'da

Antalyaspor, Malmö'nün dinamosu Erdal Rakip'i aldı. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Akrepler, transfere hız verdi. Akdeniz ekibi, Trabzonspor'un da gündeminde yer alan 26 yaşındaki Makedon orta sahayla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Rakip Antalya'da

Ligde kötü gidişatını durdurmak isteyen Antalyaspor, transferde kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlılar, İsveç ekibi Malmö'den 26 yaşındaki orta saha Erdal Rakip ile 2.5 yıllık imza attı. İmza törenine Erdal Rakip ile yönetici Sinan Boztepe katıldı. Rakip, Akdeniz ekibinde başarılı bir sezon geçirmek istediğini, takımın hak ettiği yerde olmadığını, yeni transferlerle kulübün daha üst sıralara çıkacağına inandığını söyledi. Boztepe de genç dinamonun Malmö ile Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadığının altını çizdi.


1.5 SEZONDA 56 MAÇA ÇIKTI
Malmö altyapısından yetişen Erdal Rakip, Portekiz devi Benfica ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace formalarını da giydi. 2019'da yeniden döndüğü, yetiştiği kulüp olan Malmö'nün vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Bu sezon boy gösterdiği 11 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon ise 46 karşılaşmada 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. İsveç'in tüm alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen başarılı dinamo, milli takım tercihini Makedonya'dan yana kullandı ve 2 kez milli oldu.


HELTON LEİTE DE SIRADA
Antalyaspor, Erdal Rakip'ten sonra Portekiz'de Benfica'dan kaleci Helton Leite'yle de imza atacak. Boffin'in futbolu bırakmasından sonra kaleci arayan Akrepler, Belçikalı file bekçisinin yerini 32 yaşındaki, 1.96 boyundaki dev eldivenle dolduracak. Kırmızı-beyazlılar, kente gelen Leite'yi satın alma opsiyonlu kiralayacak.

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