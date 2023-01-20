Haberler Antalyaspor Antalyaspor 5 eksikle Galatasaray deplasmanında!

Antalyaspor 5 eksikle Galatasaray deplasmanında!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray deplasmanına 5 eksikle gidiyor. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 10:55
Antalyaspor 5 eksikle Galatasaray deplasmanında!

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alarak kötü gidişatını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, en son sahasında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kayserispor'a da kaybetti. Kupanın ardından lige odaklanan Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor, daha sonra saat 16.45'te tarifeli uçakla mücadelenin oynanacağı İstanbul'a gidecek.

LİGDE 54 TOPLAMDA 64'ÜNCÜ KEZ

Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray oynayacakları mücadele ile Süper Lig'de 54, toplamda ise 64'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 63 maçın 10'u Türkiye Kupası, 53'ü ise Spor Toto Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti. Antalyaspor, oynanan maçlarda rakibine karşı 8 galibiyet, 18 beraberlik ve 37 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

GALATASARAY SAHASINDA ÜSTÜN

İstanbul'da oynanan maçlarda ev sahibi Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı kırmızılı ekip sahasında oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

İSTANBUL'DA SON GALİBİYET 13 YIL ÖNCE

Akdeniz ekibi Antalyaspor, rakibi Galatasaray'ı deplasmanda en son 13 yıl önce aldı. Kırmızı beyazlı ekip 2009-2010 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta sarı kırmızılı ekibi Tita ve Velsel Cihan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ettikten sonra rakibine karşı bir daha deplasmanda galibiyet elde edemedi.

3 SAKAT, 2 CEZALI, 1 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Mauro Icardi ve Haris Seferovic...
Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu
Galatasaray'da o ismin transferi rafa kalktı!
Flaş Arda gerçeği! Yeni sezonda imza...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Epureanu Ümraniye’de
Helton Leite imza atıyor
Son dakika borç yapılandırma paketi detayları!
Son dakika EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mallorca - Celta Vigo maçı saat kaçta? Mallorca - Celta Vigo maçı saat kaçta? 11:05
Trabzonspor kazanma alışkanlığının peşinde! Trabzonspor kazanma alışkanlığının peşinde! 11:01
Alperen Şengün'ün hedefi şampiyonluk yüzüğü Alperen Şengün'ün hedefi şampiyonluk yüzüğü 10:59
Boston Celtics Golden State’i uzatmalarda yendi Boston Celtics Golden State’i uzatmalarda yendi 10:58
TFF hayatını kaybeden Samsunsporluları andı TFF hayatını kaybeden Samsunsporluları andı 10:56
Antalyaspor 5 eksikle Galatasaray deplasmanında! Antalyaspor 5 eksikle Galatasaray deplasmanında! 10:55
Daha Eski
Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor 10:43
Hakan'dan Ibrahimovic'e olay gönderme! Hakan'dan Ibrahimovic'e olay gönderme! 10:30
Aboubakar'ın geliş saati belli oldu! Aboubakar'ın geliş saati belli oldu! 10:07
Sakaryaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Altınordu maçı saat kaçta? 10:01
Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek! Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek! 09:56
Galatasaray'da o ismin transferi rafa kalktı! Galatasaray'da o ismin transferi rafa kalktı! 09:27