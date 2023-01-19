Haberler Antalyaspor Antalya’ya dev kaleci

Antalya’ya dev kaleci

Antalyaspor, futbolu bırakan Ruud Boffin’in yerine Benfica’nın 1.96 boyundaki Brezilyalı kalecisi Helton Leite için bastırıyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Antalya’ya dev kaleci
Boffin'in futbolu bırakma kararı almasından sonra kaleci arayışlarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Portekiz'e çevirdi. Akrepler, Benfica'nın 32 yaşındaki, 1.96 boyundaki dev file bekçisi Leite'yi radarına aldı. Kırmızıbeyazlıların, Alanyaspor'un da peşinde olduğu Leite'nin transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi. Kontratı 2025'te bitecek olan tecrübeli eldiven, bu sezon sadece 1 maçta boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon ise 7 maçta ter döktü. Brezilyalı kaleci, Brezilya ve Portekiz dışında daha önce hiç forma giymedi. Öte yandan Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Haji Wright ve Fernando gibi yıldız futbolcularına olan ilgiyi hatırlatan Çelik, "Takımımızın daha başarılı sonuçlar alması için bu dönemde de ince eleyip sık dokuyoruz ve kulübümüzün menfaatlerini gözetiyoruz. Transfer engelimiz yok. Kim giderse gitsin gereken takviyeleri yapıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
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