Akrepler’in gözü liderde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda evinde uzatmalarda Kayserispor'a 2-0 yenilerek elenen Antalyaspor'da gözler lige çevrildi. Son iki haftayı beraberlikle kapatan ve ligde 18 puanla 15. sıraya kadar gerileyip düşme hattının sıcaklığını ensesinde hisseden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda lider Galatasaray'la oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Türkiye Kupası müsabakasında oynayan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koşu çalışmasının ardından pas ağırlıklı maç yaptı.