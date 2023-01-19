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Akrepler’in gözü liderde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda evinde uzatmalarda Kayserispor'a 2-0 yenilerek elenen Antalyaspor'da gözler lige çevrildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Akrepler’in gözü liderde
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda evinde uzatmalarda Kayserispor'a 2-0 yenilerek elenen Antalyaspor'da gözler lige çevrildi. Son iki haftayı beraberlikle kapatan ve ligde 18 puanla 15. sıraya kadar gerileyip düşme hattının sıcaklığını ensesinde hisseden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda lider Galatasaray'la oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Türkiye Kupası müsabakasında oynayan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koşu çalışmasının ardından pas ağırlıklı maç yaptı.
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