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Antalyaspor - Kayserispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:20
Antalyaspor - Kayserispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Antalyaspor - Kayserispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Antalyaspor - Kayserispor ZTK maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Antalyaspor, Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 17 Ocak Salı günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

TOPLAMDA 58'İNCİ RANDEVU

Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 57 kez rakip oldu. Kırmızı beyazlılar, 57 maçta 21 galibiyet, 18 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 28 mücadelede ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü göze çarparken; kırmızı beyazlılar bu maçlarda 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İki takım Süper Lig'de 29 kez karşılaşırken; bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

KUPADA 5'İNCİ KEZ

Antalyaspor ile sarı kırmızılı ekip Türkiye Kupası'nda 5'inci kez rakip oldu. Daha önce kupada oynanan 4 maçta Antalyaspor'un rakibine galibiyeti bulunmazken; Kayserispor 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Antalyaspor, Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 yıl sonra yine son 16 turunda karşılaşacak. 5 yıl önce çift maç usulü oynanan mücadeleleri Kayserispor 2-0 ve 3-1 kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

4 SAKAT 1 CEZALI

Antalyaspor'da zorlu Kayserispor maçı öncesi Fredy, Ghacha, Haji Wright ve Doğukan Sinik sakatlıkları dolayısıyla zorlu maçta görev alamayacak. Ligde oynanan Giresunspor maçında kırmızı kart gören Fernando Martins de cezası dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak.

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