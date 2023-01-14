Antalyaspor, Hull'dan kiraladığı eski oyuncusu Doğukan Sinik'e imza töreni düzenledi. Sinik, "Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim. Çok ağır antrenmanlar yaptık. Buradakiyle çok farklı antrenmanlarımız. O nedenle hazırım. Fazla şans bulamadığım için döndüm" dedi.
Antalyaspor, Hull'dan kiraladığı eski oyuncusu Doğukan Sinik'e imza töreni düzenledi. Sinik, "Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim. Çok ağır antrenmanlar yaptık. Buradakiyle çok farklı antrenmanlarımız. O nedenle hazırım. Fazla şans bulamadığım için döndüm" dedi.