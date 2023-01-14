Haberler Antalyaspor Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:00
Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Antalyaspor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Antalyaspor ile Giresunspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Giresunspor maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…
İbrahim Tatlıses'in keşfi Azeri kızı Günel Zeynalova son hali hakkında konuştu: "Abartıldığı gibi estetik yok ufak dokunuşlar"
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor
Dortmund Ferdi'nin peşinde! Önerecekleri rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya’da 3 sakat, 1 şüpheli
Bıraktığım gibi devam ederim
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)
Eskişehir TOKİ kura çekilişi canlı izle (14 Ocak 2023)
Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle (14 Ocak 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valladolid - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Valladolid - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 09:47
Jesus'tan 3 isim için flaş karar! Jesus'tan 3 isim için flaş karar! 09:45
Montero'ya Hamburg'dan 'şartlı' teklif! Montero'ya Hamburg'dan 'şartlı' teklif! 09:44
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:43
Flaş sözler! "Bir yanardağ ordusu gibiydi" Flaş sözler! "Bir yanardağ ordusu gibiydi" 07:32
Olay yorum! "Aksayan tek adam vardı..." Olay yorum! "Aksayan tek adam vardı..." 08:02
Daha Eski
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! 09:06
Beşiktaş'a İsrailli maestro! Beşiktaş'a İsrailli maestro! 09:10
Dortmund Ferdi'nin peşinde! Önerecekleri rakam... Dortmund Ferdi'nin peşinde! Önerecekleri rakam... 09:17
Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı 09:22
Antalyaspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Giresunspor maçı saat kaçta? 09:27
Transfer stratejisi belli oldu! 5-6 isim yolcu Transfer stratejisi belli oldu! 5-6 isim yolcu 09:41