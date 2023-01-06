Haberler Antalyaspor Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Son dakika transfer haberi... Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'a transfer teklifleri yağıyor. Fenerbahçe maçında da golle buluşan Haji Wright'a için daha önce İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın devrede olduğu ifade edilmişti. Bu kez o kulüp, Haji Wright transfer için dev transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 12:19
Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Antalyaspor'da ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright'ın talipleri artıyor.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile birlikte 4 kulübün takibe aldığı Haji Wright için Premier Lig temsilcisi Crystal Palace da devreye girmişti.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Bu kez Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Antalyaspor'un 10 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedeline karşılık Rus ekibinin 6 milyon Euro ile kapıyı çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Lokomotiv Moskova, Antalyaspor ile ilk teması kurarken, resmi teklifini ise kısa süre içerisinde sunması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

DEVRE ARASI GİDEBİLİR
Ajansspor'un haberine göre, sezon başında bonservisi alınan Haji Wright'ı 1 yıl kadroda tutup satmayı planlayan Antalyaspor yönetimi, tatmin edecek bir rakama ulaşılması halinde devre arasında da yolları ayırabilir.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

ANTALYASPOR SICAK BAKMIYOR
Kırmızı-Beyazlılar, 6 milyon Euro civarındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Akdeniz ekibi, rakamın daha yukarılara çıkması halinde ABD'li golcüyle vedalaşacak.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

51 MAÇ 26 GOL
Yaklaşık 1.5 yıldır Antalyaspor forması giyen Haji Wright, 51 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

26 kez gol sevinci yaşayan ABD'li futbolcu, 3 kez de arkadaşlarına asist yaptı.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

2022'NİN EN GOLCÜSÜ
2022 yılının Süper Lig'deki en golcü ismi olan başarılı futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 10 gol atarak, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ardından krallık yarışında ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Antalyaspor adına tek başına 10 gol kaydederken, diğer takım arkadaşları da aynı sayıda gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

ANTALYASPOR'UN SÜPER LİG'DEKİ DURUMU
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 15 maçın 5'ini kazanan Antalyaspor, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Kırmızı-Beyazlılar, topladığı 16 puan ile beklenenin altında kaldı.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

7 Ocak Cumartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

HAJI WRIGHT KİMDİR?
27 Mart 1998'de doğdu.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Haji Wright, santrfor pozisyonunda forma giyiyor.

Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Liberya ve Gana asıllı.

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