Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Antalyasporlu Haji Wright'a dev transfer teklifi

Antalyaspor'da ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright'ın talipleri artıyor.
Antalyaspor'da ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright'ın talipleri artıyor.
İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile birlikte 4 kulübün takibe aldığı Haji Wright için Premier Lig temsilcisi Crystal Palace da devreye girmişti.
Bu kez Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.
6 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Antalyaspor'un 10 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedeline karşılık Rus ekibinin 6 milyon Euro ile kapıyı çalmaya hazırlanıyor.
Lokomotiv Moskova, Antalyaspor ile ilk teması kurarken, resmi teklifini ise kısa süre içerisinde sunması bekleniyor.
DEVRE ARASI GİDEBİLİR
Ajansspor'un haberine göre, sezon başında bonservisi alınan Haji Wright'ı 1 yıl kadroda tutup satmayı planlayan Antalyaspor yönetimi, tatmin edecek bir rakama ulaşılması halinde devre arasında da yolları ayırabilir.
ANTALYASPOR SICAK BAKMIYOR
Kırmızı-Beyazlılar, 6 milyon Euro civarındaki tekliflere sıcak bakmıyor.
Akdeniz ekibi, rakamın daha yukarılara çıkması halinde ABD'li golcüyle vedalaşacak.
51 MAÇ 26 GOL
Yaklaşık 1.5 yıldır Antalyaspor forması giyen Haji Wright, 51 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı sırtına geçirdi.
26 kez gol sevinci yaşayan ABD'li futbolcu, 3 kez de arkadaşlarına asist yaptı.
2022'NİN EN GOLCÜSÜ
2022 yılının Süper Lig'deki en golcü ismi olan başarılı futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 10 gol atarak, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ardından krallık yarışında ikinci sırada bulunuyor.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Antalyaspor adına tek başına 10 gol kaydederken, diğer takım arkadaşları da aynı sayıda gol sevinci yaşadı.
ANTALYASPOR'UN SÜPER LİG'DEKİ DURUMU
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 15 maçın 5'ini kazanan Antalyaspor, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
Kırmızı-Beyazlılar, topladığı 16 puan ile beklenenin altında kaldı.
7 Ocak Cumartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada yer aldı.
HAJI WRIGHT KİMDİR?
27 Mart 1998'de doğdu.
Haji Wright, santrfor pozisyonunda forma giyiyor.
Liberya ve Gana asıllı.
20 Haziran 2022 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oldu.
Yıldız golcü, kariyeri boyunca çıktığı 148 maçta 55 gole imza attı.