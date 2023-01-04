Antalyaspor Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde 2 grup halinde idman gerçekleştirdi.
Dün Fenerbahçe ile oynanan lig maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı. Diğer futbolcular ise sahada çalıştı.
Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.