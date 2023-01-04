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Antalyaspor Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Zorlu Hatay deplasmanında çıkacak olan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:59
Antalyaspor Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde 2 grup halinde idman gerçekleştirdi.

Dün Fenerbahçe ile oynanan lig maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı. Diğer futbolcular ise sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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