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Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi!

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Şahin'in o sözleri...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 23:00
Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi!

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şahin'in o sözleri;

"İlk yarıda istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. İlk defa bu sistemde oynadık,bizim için farklıydı. Oyuncularım maçta ellerinden geleni yaptılar. Cesurca önde bastık. Gayet iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarıda Fenerbahçe oyuna daha çok hakim oldu. Bunu bekliyorduk. Zor bir zemindi. Fenerbahçe uzun toplarla oynamaya başladı, bunu biliyorduk ve sonuç olarak gücümüz yetmedi. Fiziksel açıdan 15 dakikalık bölümde alanları kapatamadık. Fenerbahçe de çok iyi takım. 2-1'den sonra oyuna ortak olduk demeyelim ama havada bir gol kokusu vardı. Golü de bulduk, yetmedi.

Bugün bu sahada pas yapmak bizim için çok çok zor olurdu. Ankaragücü maçında bunun sıkıntısını yaşadık. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız için ve zemin de elvermediği için geriden pasla çıkmak istemedik. Gayet başarılıydık ama yetmedi."

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