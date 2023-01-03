Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren...

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Antalyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi.
Kırmızı beyazlılar maç sonucunu 2-2 olarak paylaştı ve "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu" yazdı.
❌ ADALETİN OLDUĞU "PARALEL EVRENDE" MAÇ SONUCU!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 3, 2023
⏱ Dk.90: Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
G⚽️LLER: 14' Haji Wright, 90+8' Fernando Martins#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/60IL9qnB3Y