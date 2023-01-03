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Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren...

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Antalyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi. Kırmızı beyazlılar maç sonucunu 2-2 olarak paylaştı ve "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu" yazdı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 23:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 23:06
Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren...

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Antalyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

Kırmızı beyazlılar maç sonucunu 2-2 olarak paylaştı ve "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu" yazdı.

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