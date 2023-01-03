Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren...

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Antalyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

Kırmızı beyazlılar maç sonucunu 2-2 olarak paylaştı ve "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu" yazdı.