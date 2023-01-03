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Antalyaspor'da tek yol 3 puan

İki maçtır kaybeden Antalyaspor, zirve takipçisi Fenerbahçe’ye bilendi. Teknik direktör Şahin, rakibi iyi analiz ettiklerini ve puansız göndereceklerini söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Antalyaspor'da tek yol 3 puan

Antalyaspor bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Şampiyonluk kovalayan rakibini puansız göndermek isteyen Akrepler, sahadan galibiyetle ayrılarak artık çıkışa geçmek istiyor. Mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarının sürdüren kırmızıbeyazlılar, Dünya Kupası arasından sonra çıktığı iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Evinde A.Gücü ve deplasmanda Başakşehir'e kaybeden Akdeniz ekibi, gol dahi atamadı. Teknik direktör Nuri Şahin, Fenerbahçe maçıyla kötü gidişata 'dur' demek istediklerini söyledi.

FENERBAHÇE'NİN ZAAFLARINI EZBERLETTİ
Fenerbahçe'yi iyi analiz eden Nuri Şahin, hafta boyunca antrenmanlarda futbolcularına rakibin zayıf yönlerini ezberletti. Taktik idmanlarında sarı-lacivertlilerin zaaflarına yönelik çalışmalar yaptıran Şahin, takımından 90 dakika boyunca taktik disiplinden ayrılmamaları talimatını verdi. Futbolcularıyla bire bir ilgilenen genç hocanın da "Artık kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Fenerbahçe'yi puansız göndererek çıkışa geçmeliyiz. Alt sıralardan uzaklaşıp Antalyaspor'a yakışan basamaklara tırmanmalıyız" diye öğrencilerini zorlu maça motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

GÖZLER WRIGHT'TA
Antalyaspor'un kritik Fenerbahçe maçında gözler, Dünya Kupası'nda adından söz ettiren 24 yaşındaki ABD'li santrfor Haji Wright'ın üzerinde olacak. Bu sezon 15 maçta 10 gol, 1 asistle oynayan Akrepler'in yıldız golcüsü, son olarak Dünya Kupası arası öncesinde 4-2 kazandıkları Karagümrük maçında ağları havalandırmıştı. Nuri Şahin'in, Fenerbahçe karşısında Wright'tan patlama beklediği ve planlarını onun üzerine kurduğu bildirildi.

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