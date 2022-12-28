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Antalyaspor Nuri Şahin yönetiminde Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Süper Lgi'in 17. haftasında oynanacak Antalyaspor - Fenerbahçe maçına Akdeniz temsilcisi, Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde çalışıyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 17:11
Antalyaspor Nuri Şahin yönetiminde Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü sahasında Fenerbahçe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde 2 grup halinde idman gerçekleştirdi.

Salı günü Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı.

Diğer futbolcular ise sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Perşembe günü devam edecek.


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