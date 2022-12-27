Haberler Antalyaspor Alfons Groenendijk: Oyuncularımızın daha çok sorumluluk alması gerekiyor

Alfons Groenendijk: Oyuncularımızın daha çok sorumluluk alması gerekiyor

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Medipol Başakşehir maçında yedikleri golden sonra dirençlerinin düştüğünü dile getirerek; “Oyuncularımızın daha çok sorumluluk alması gerekiyor“ dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 20:25
Alfons Groenendijk: Oyuncularımızın daha çok sorumluluk alması gerekiyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılan Antalyaspor'da Teknik Sorumlu Alfons Groenendijk, maç sonu yaptığı açıklamada, "Başakşehir karşısında da geçtiğimiz haftalarda oynadığımız maçlardan ders çıkarılmayan hatalarımız oldu. Eksik oyuncularımız vardı ama biz bu durumun arkasına sığınmıyoruz. Biz yeterli oyuncu grubu kapasitesine sahip bir takımız. Maçın ilk 60 dakikasında iyi bir takım oyunu oynayan bir Antalyaspor izlediğimizi düşünüyorum. İkinci yarı golü yedikten sonra ne yazık ki oyun olarak geriye düştük. Deniz kaliteli bir oyuncu ve onu kontrol edemedik. Neticesinde de gol yedik. Bu durumdan en kısa zamanda çıkmamız gerekiyor. Gol atıp kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımızın da daha çok sorumluluk alması gerektiğini söylemek istiyorum" dedi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ghacha hakkında sorulan soruya da cevap veren Groenendijk, "Maalesef formda olan bir oyuncumuzdu ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yarından itibaren yapılacak tetkikler neticesinde durumu belli olacak. Umarım uzun süreli bir sakatlık olmaz" diye konuştu.

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