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ANTALYASPOR NAPOLI MAÇI CANLI İZLE 📺 | Antalyaspor - Napoli maçı saat kaçta? Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, İtalya Serie A devi Napoli ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle Antalyaspor - Napoli maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'i araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Napoli maçı saat kaçta? Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:31
ANTALYASPOR NAPOLI MAÇI CANLI İZLE 📺 | Antalyaspor - Napoli maçı saat kaçta? Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Antalyaspor - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Antalyaspor ile Napoli hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Napoli maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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