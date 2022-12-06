Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Antalyaspor'un yıldızı Fernando, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Antalyaspor'un yıldızı Fernando, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"Antalyaspor'a geldiğiniz için teşekkür ederim. Uzun zamandır pratik yapmamış olsam da, kendimi İtalyanca ifade etmek istiyorum. Birçok ülkede oynadım, Çin'de, Rusya'da, Ukrayna'da, Artık Türkiye'deyim. Gittiğim her ülkenin kendine has bir özelliği olduğunu düşünüyorum. İtalya'da çok eğlendim. Çok beğendim.
Çocukken Serie A'da oynamak hayalimdi. Büyük takımlara karşı oynamak gerçekten güzeldi. Rusya'da 3 yıl oynadım. Juventus'ta asistanlık yapan bir İtalyan hocam vardı, Massimo Carrera. Beraber şampiyonluk kazandık.
Şimdi de burada, Türkiye'de eğleniyorum. Çünkü güzel bir yapımız var. Şehir çok güzel ve iyi bir ekibimiz var. Şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok memnunum.
Bence Napoli harika bir sezon geçiriyor, iyi bir takımları var. Belki şu anda en iyi futbolu oynayan takım onlardır, belki de değil, evet onlar! Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool'a karşı çok iyi oynadılar.
Napoli gerçekten harika bir sezon geçiriyor. Takım, uzun yıllardır Serie A şampiyonluğu için savaşıyor ama bence artık gerçekten kazanabilecek noktaya ulaştı.
ALLAN-JORGINHO-HAMSIK Mİ? ŞİMDİKİ ORTA SAHA MI?
Napoli, birkaç yıldır çok iyi orta sahaları yapısında barındırıyor. Bu konuda uzmanlar. Sampdoria'da oynarken, Allan - Jorginho - Hamsik üçlüsünü hatırlıyorum. Harika orta saha oyuncularıydu. Şimdiki oyuncular da, iyi futbolcular. O zamanlar, karşılaştığım üçlünün gerçekten hayranıydım.
Arkadaşım olan Allan dışında (gülerek). Ben futbolda, orta saha oyuncularının daha fazla olması gerektiğinden yanayım. Ayrıca, Hamsik inanılmaz bir seviyedeydi.
Sonrasında, Jorginho kendini geliştirdi. Şu andaki oyuncular da iyiler. Zielinski milli takımda ve Dünya Kupası'nda oynuyor, bir süredir onu takip ediyorum. Çok iyi bir orta saha.
KIM-MIN JAE İÇİN: BU ADAM BURADA NASIL OYNAR?
Çin'e geldiğimde, Kim-Min Jae de oradaydı. Ona baktığımda, Çin futboluna tüm saygımla şunu söyledim: Bu adam burada nasıl oynar?
Gerçekten bir fenomendi. Çünkü, hızlı, taktik ve teknik zekası var, oyunu çok iyi kavrıyor, oyunu okuması çok iyi.
Sonra buraya, Fenerbahçe'ye geldi. Arkadaşım olması bir kenara, o gerçekten bir fenomen. Onu çok seviyorum.
Şu anda Napoli'de oynayan Juan Jesus da benim arkadaşım.
Birlikte milli takımda oynadık. O da Inter, Roma ve Napoli'de oynamış, harika deneyima sahip yetenekli bir oyuncu.
Bir oyuncu olarak muhteşem ama bir insan olarak da harika. (Kim-Min Jae için) Çok çalışıyor, gerçek bir profesyonel.
Güney Kore Milli Takımı'nda ve üst düzey bir savunmacı olduğu için Dünya Kupası'nda oynuyor.
İtalyan futbolu onu belki bilmiyordur ancak o muhteşem bir insan.