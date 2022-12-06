Haberler Antalyaspor Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Antalyaspor'un tecrübeli yıldızı Fernando, İtalyan basınına çok özel açıklamalarda bulundu. Fernando, İtalya Serie A günlerinden, eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae ile olan arkadaşlığından, Türkiye'deki serüveninden, Marek Hamsik'e dek konuştu. İşte o sözler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 12:55
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Antalyaspor'un yıldızı Fernando, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

"Antalyaspor'a geldiğiniz için teşekkür ederim. Uzun zamandır pratik yapmamış olsam da, kendimi İtalyanca ifade etmek istiyorum. Birçok ülkede oynadım, Çin'de, Rusya'da, Ukrayna'da, Artık Türkiye'deyim. Gittiğim her ülkenin kendine has bir özelliği olduğunu düşünüyorum. İtalya'da çok eğlendim. Çok beğendim.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Çocukken Serie A'da oynamak hayalimdi. Büyük takımlara karşı oynamak gerçekten güzeldi. Rusya'da 3 yıl oynadım. Juventus'ta asistanlık yapan bir İtalyan hocam vardı, Massimo Carrera. Beraber şampiyonluk kazandık.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Şimdi de burada, Türkiye'de eğleniyorum. Çünkü güzel bir yapımız var. Şehir çok güzel ve iyi bir ekibimiz var. Şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok memnunum.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Bence Napoli harika bir sezon geçiriyor, iyi bir takımları var. Belki şu anda en iyi futbolu oynayan takım onlardır, belki de değil, evet onlar! Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool'a karşı çok iyi oynadılar.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Napoli gerçekten harika bir sezon geçiriyor. Takım, uzun yıllardır Serie A şampiyonluğu için savaşıyor ama bence artık gerçekten kazanabilecek noktaya ulaştı.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

ALLAN-JORGINHO-HAMSIK Mİ? ŞİMDİKİ ORTA SAHA MI?
Napoli, birkaç yıldır çok iyi orta sahaları yapısında barındırıyor. Bu konuda uzmanlar. Sampdoria'da oynarken, Allan - Jorginho - Hamsik üçlüsünü hatırlıyorum. Harika orta saha oyuncularıydu. Şimdiki oyuncular da, iyi futbolcular. O zamanlar, karşılaştığım üçlünün gerçekten hayranıydım.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Arkadaşım olan Allan dışında (gülerek). Ben futbolda, orta saha oyuncularının daha fazla olması gerektiğinden yanayım. Ayrıca, Hamsik inanılmaz bir seviyedeydi.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Sonrasında, Jorginho kendini geliştirdi. Şu andaki oyuncular da iyiler. Zielinski milli takımda ve Dünya Kupası'nda oynuyor, bir süredir onu takip ediyorum. Çok iyi bir orta saha.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

KIM-MIN JAE İÇİN: BU ADAM BURADA NASIL OYNAR?
Çin'e geldiğimde, Kim-Min Jae de oradaydı. Ona baktığımda, Çin futboluna tüm saygımla şunu söyledim: Bu adam burada nasıl oynar?

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Gerçekten bir fenomendi. Çünkü, hızlı, taktik ve teknik zekası var, oyunu çok iyi kavrıyor, oyunu okuması çok iyi.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Sonra buraya, Fenerbahçe'ye geldi. Arkadaşım olması bir kenara, o gerçekten bir fenomen. Onu çok seviyorum.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Şu anda Napoli'de oynayan Juan Jesus da benim arkadaşım.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Birlikte milli takımda oynadık. O da Inter, Roma ve Napoli'de oynamış, harika deneyima sahip yetenekli bir oyuncu.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Bir oyuncu olarak muhteşem ama bir insan olarak da harika. (Kim-Min Jae için) Çok çalışıyor, gerçek bir profesyonel.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

Güney Kore Milli Takımı'nda ve üst düzey bir savunmacı olduğu için Dünya Kupası'nda oynuyor.

Fernando'dan Kim Min-Jae itirafı! "Burada nasıl oynar? Dedim"

İtalyan futbolu onu belki bilmiyordur ancak o muhteşem bir insan.

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