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Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Antalyaspor evinde Napoli'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 15:40
Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Antalyaspor - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Antalyaspor ile Napoli hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Napoli maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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