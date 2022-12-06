Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Antalyaspor - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Antalyaspor ile Napoli hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Napoli maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.