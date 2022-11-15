Nuri Şahin'den Cristiano Ronaldo sözleri!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Nuri Şahin, WinterLeague Convention 2023 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Şahin, Real Madrid döneminde takım arkadaşlığı da yaptığı Cristiano Ronaldo ile ilgili de konuştu.

İşte o sözler;

"Messi ve Ronaldo'nun istikrarını yakalamak çok çok zor. Ronaldo ile oynamış bir insan olarak o seviyelere ulaşmak çok zor. Tüm hayatını, ömrünü bu işe adamış iki insandan bahsediyoruz. Messi ve Ronaldo'nun sayıları, golleri, maçları akıl almaz bir yerde. O baskıyı kurmak başka oyunculara yanlış olur. Erling Haaland ve Kylian Mbappe de çok inanılmaz oyuncular. Barcelona'nın orta sahadaki 3 oyuncusu da çok iyiler. Pedri ve Gavi iyi oyuncular."