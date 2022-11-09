Antalyaspor kupayı istiyor

Süper Lig'de son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Antalyaspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Son 3 sezonda kupaya çok yaklaşan Akrepler, bu sefer çok kararlı. Türkiye Kupası macerasına bugün Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Pendikspor maçıyla başlayacak olan kırmızı-beyazlılar, 5. Tur'a adını yazdırmak istiyor. Teknik direktör Nuri Şahin de Avrupa'ya giden en kısa yol olan Türkiye Kupası için iddialı açıklamalar yaptığı öğrenildi.



BU ŞEHİR TARİH YAZACAK

Karagümrük'ü 2-0 geriden gelip 4-2 yenerek ligde Beşiktaş maçı öncesi moral kazanan Antalyaspor'da Nuri Şahin, kupayı da müzelerine götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Şahin'in, "Son 3 sezonda çok yaklaştık ama o tarihi mutluluğu yaşayamadık. Bu sefer hem ligde hem de kupada çok iddialıyız. Bu şehir büyük başarıları hak ediyor ve tarih yazacak" diye umut dağıttı belirtildi.