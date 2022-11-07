Luyindama’dan özür diledim

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, öz eleştiri yaptı. Şahin, “Hafta içi çok düşündük, ‘5’liye devam mı edelim’ diye. Sivas’ta iyi geçti çünkü. Hata yaptık, yalan yok. Çok erken karar alıp 4’lüye döndük. Bizi maçın içine soktu. Biz de hata yapabiliyoruz. Hiç adetim değildir, 25’te Luyindama’yı çıkardık. Kendimle çok çeliştim ama mecburduk değişikliğe. Ondan da özür diledim” dedi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, öz eleştiri yaptı. Şahin, "Hafta içi çok düşündük, '5'liye devam mı edelim' diye. Sivas'ta iyi geçti çünkü. Hata yaptık, yalan yok. Çok erken karar alıp 4'lüye döndük. Bizi maçın içine soktu. Biz de hata yapabiliyoruz. Hiç adetim değildir, 25'te Luyindama'yı çıkardık. Kendimle çok çeliştim ama mecburduk değişikliğe. Ondan da özür diledim" dedi.