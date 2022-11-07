Antalyaspor yenidenn yükselişe geçti! Galibiyet serisi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, son üç haftada üst üste galip gelmenin mutluluğu yaşanıyor.

Ligde son mağlubiyetini 10. haftada Corendon Alanyaspor'a karşı dış sahada 3-2'lik skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1, 12. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi etti.

Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Akdeniz ekibi, 13. hafta mücadelesini 4-2 kazanarak ligde üst üste üçüncü galibiyetine ulaştı.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Antalyaspor, ligde üç haftada 16. sıradan 9. sıraya kadar yükseldi.

Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyeti bulunan Fraport TAV Antalyaspor, 14. haftada 13 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.