Antalya tam gaz

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralara tırmanma çabasındaki Antalyaspor, geçen haftaki 2-1'lik İstanbulspor galibiyetiyle yakaladığı çıkışı Sivasspor deplasmanında da sürdürdü ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk tehlikeli atak 4'te Antalya'dan geldi. Larsson'un şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı. 18'de Larsson-Güray paslaşmasında top Erdoğan Yeşilyurt'a çarptı ve meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 0-1.



GOLLER İLK YARIDA

25. dakikada Larsson'un pasında topu kazanan Wright kaleci Ali Şaşal'ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2 ve ilk yarı bu skorla bitti. 57'de Larsson'un vuruşunu Ali Şaşal kurtardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar üst üste ikinci galibiyetini alırken puanını 13'e yükseltti. Peş Peşe ikinci yenilgisini alan Sivasspor ise 10 puanda kaldı.



'BİZ BU DEĞİLİZ!'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maalesef bugün istediğimiz şeyleri yapamadık. Bu mağlubiyeti hak ettik" dedi. Çalımbay, ""Mücadele bizim istediğimiz gibi olmadı ve beni de şok edici bir şey oldu. Arkadaşlarımız istediğimiz gibi oynayamadılar. Biz bu değiliz" diye konuştu.



ŞAHİN: İYİ OYNADIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Sivasspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Peş peşe galibiyete ihtiyacımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.