Antalyaspor 3'te 3 peşinde

Süper Lig'deki kötü gidişatını geçen hafta İstanbulspor'u 2-1 yenerek son veren Antalyaspor, gözünü Dünya Kupası'ndan önce oynayacağı maçlara çevirdi. İlk olarak pazartesi günü Sivasspor'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, ardından evinde Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Antalyaspor son olarak ise Beşiktaş deplasmanın çıkacak. Kırmızı-beyazlılarda tek hedef Dünya Kupası öncesinde oynayacağı mücadelelerden 9 puan çıkarmak. Oyuncularını Sivasspor maçına motive eden Teknik Direktörü Nuri Şahin, geçen hafta aldıkları galibiyeti Sivasspor maçıyla taçlandırmak istediklerini söyledi. Şahin, "Haftalar sonra kritik bir 3 puan aldık. Sivasspor'u da yenerek seri yapmalıyız. Araya kadar yapacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz" dedi.

KUPA ARASINDA RAKİBİ NAPOLİ!

Antalyaspor, Dünya Kupası nedeniyle verilecek arada önemli bir maça çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, kamp için Antalya'ya gelecek Napoli'yle hazırlık karşılaşması oynayacak. Mücadelenin tarihi daha sonra açıklanacak.