Haberler Antalyaspor Antalyaspor 3'te 3 peşinde

Antalyaspor 3'te 3 peşinde

İstanbulspor’u deviren Akrepler, Dünya Kupası öncesinde çıkacağı Sivasspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında 9 puanı hedefliyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Antalyaspor 3'te 3 peşinde

Süper Lig'deki kötü gidişatını geçen hafta İstanbulspor'u 2-1 yenerek son veren Antalyaspor, gözünü Dünya Kupası'ndan önce oynayacağı maçlara çevirdi. İlk olarak pazartesi günü Sivasspor'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, ardından evinde Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Antalyaspor son olarak ise Beşiktaş deplasmanın çıkacak. Kırmızı-beyazlılarda tek hedef Dünya Kupası öncesinde oynayacağı mücadelelerden 9 puan çıkarmak. Oyuncularını Sivasspor maçına motive eden Teknik Direktörü Nuri Şahin, geçen hafta aldıkları galibiyeti Sivasspor maçıyla taçlandırmak istediklerini söyledi. Şahin, "Haftalar sonra kritik bir 3 puan aldık. Sivasspor'u da yenerek seri yapmalıyız. Araya kadar yapacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz" dedi.

KUPA ARASINDA RAKİBİ NAPOLİ!

Antalyaspor, Dünya Kupası nedeniyle verilecek arada önemli bir maça çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, kamp için Antalya'ya gelecek Napoli'yle hazırlık karşılaşması oynayacak. Mücadelenin tarihi daha sonra açıklanacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…
Dizi Türkiye’de çekilir 5 kıtada izlenir! 155 ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinden dudak uçuklatan gelir
İşte UEFA ülke puanında son durum!
Avrupa basını F.Bahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya artık Güney Afrika’da!
Antalyaspor seri başlatmak istiyor
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Efsaneye veda
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Sanki bu maçı bekliyormuş" Flaş yorum! "Sanki bu maçı bekliyormuş" 07:36
İspanyol futbolcu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı! İspanyol futbolcu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı! 01:42
İspanyol futbolcu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı! İspanyol futbolcu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı! 01:42
Neyi, nasıl! Neyi, nasıl! 00:55
Değişmeyen kural Değişmeyen kural 00:54
Yönetim maç öncesi ödeme yaptı Yönetim maç öncesi ödeme yaptı 00:54
Daha Eski
"Bu gruptan çıkacağız" "Bu gruptan çıkacağız" 00:52
‘Altın anahtar bizim olur’ ‘Altın anahtar bizim olur’ 00:52
Gol yeme serisi sürdü Gol yeme serisi sürdü 00:51
Trabzon asla yalnız yürümez Trabzon asla yalnız yürümez 00:50
Yenilmezlikte ‘egale’ geldi Yenilmezlikte ‘egale’ geldi 00:47
Dış saha kabusu devam ediyor Dış saha kabusu devam ediyor 00:47