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Antalyaspor'dan Konyaspor maçı sonrası hakem tepkisi! "Türk futboluna hayır gelmez"

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Antalyaspor - Konyaspor maçı sonrası, Antalyaspor basın sözcüsü Adnan Başkan açıklamalarda bulundu. Başkan, "Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen, buna rağmen ikinci sarı kartı göstermemek için arkasını dönüp giden hakemden Türk futboluna hayır gelmez." ifadelerini kullandı. İşte o açıklama...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 12:53
Antalyaspor'dan Konyaspor maçı sonrası hakem tepkisi! "Türk futboluna hayır gelmez"

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında 8 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da basın sözcüsü Adnan Başkan, müsabakanın ardından bir açıklama yaparak karşılaşmanın hakemi Mert Güzenge'ye tepki gösterdi.

Basın sözcüsü Başkan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Fraport TAV Antalyaspor yönetimi olarak, taraftarımızın istediği sıralamada, bizim de kalbimizin geçtiği yerde olmadığımızın farkındayız. Camiamız bilmeli ki; bizler, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimiz bu durumun üstesinden gelebilmek için çalışıyoruz.

Son oynadığımız Konyaspor maçında önceki haftalara oranla önemli bir değişim yaşadığımızı ve doğru hamleler yaptığımızı gördük.
Ancak Türk futbolunda kaderiniz sadece sizin yaptığınız işle doğru orantılı çizilmiyor. Siz ne yaparsanız yapın, elinizde olmayan sebepler emeğinizi çalıp götürüyor.

Bundan birkaç hafta önce son derece kibar bir dille acemi hakem istemediğimizi, altını çize çize ifade etmiştim.

Konyaspor maçında da kontrolsüz, güvensiz, panik halinde, standardı olmayan kararlar veren, acemilikte çığır açan bir hakemle karşılaştık.
Ev sahibi ekip olarak bize son derece ucuz kartlar çıkaran, rakibe gereğinden fazla tolerans gösteren, saha içindeki her kararında ortamın gerilmesi için adeta çaba gösteren bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık.

Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ve ekibi ile birlikte "Temiz oyun" felsefesiyle hareket ediyoruz. Ancak centilmenlik ve fair play anlayışımız sanırım yanlış değerlendiriliyor.

Çok net ifade etmek gerekirse; babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen, buna rağmen ikinci sarı kartı göstermemek için arkasını dönüp giden hakemden Türk futboluna hayır gelmez.

Bu ve benzeri acemi hakemlerin, provokatif davranışlar içinde bulunan futbolcuların, daha soyunma odasına gitmeden berabere kalmalarına rağmen sevinç çığlıkları atarak ortamı geren futbolcuların Türk futbolunda yeri olmamalıdır.

Biz 2 puan kaybettik, telafi ederiz. Ancak bu hakemlerle ve bu tarz antipatik futbolcularla Türk futbolu marka değerini, itibarını, kalitesini, en önemlisi futbolseverlerin adalete olan inancını kaybeder. Bunların telafisi ise maalesef mümkün olmayacaktır."

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