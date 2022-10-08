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Antalyaspor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor, son oynadığı Adana Demirspor maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıltmıştı. Konyaspor ise evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmişti. Antalyaspor - Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 16:59
Antalyaspor - Konyaspor maçı CANLI

Antalyaspor ve Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında, Antalya'da karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER
ANTALYASPOR - Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray (C), Ndao, Ufuk, Ömer, Luyindama, Sinan

KONYASPOR - Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Konyaspor maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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