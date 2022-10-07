Antalyaspor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Antalyaspor, yarın sahasında oynayacağı Konyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Güney ekibinde, ayağından sakatlığı devam eden Hakan Özmert ve kart cezalıları Soner Aydoğdu ile Nakajima, Konya temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları düzelen Ömer Toprak, Mehmedi ve Fernando ise karşılaşmada görev verilmesi halinde süre alabilecekler. Süper Lig'de son 4 haftayı puansız kapatan ve galibiyete hasret kalan Akrepler, zirve yarışı yapan Anadolu Kartalı'nı mağlup ederek kötü gidişatı durdurmak istiyor.