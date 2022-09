Antalyaspor’da Aziz Çetin yeniden başkan seçildi

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan genel kurul, divan kurulunun oluşturulması ile başladı. Antalyaspor Divan Kurulu, Kamile Yıldırım Gülgün başkanlığında, Burhanettin Çalım, Selin Tezel ve Can Atlı'dan oluştu.



Atatürk, Türk büyükleri ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşımız okundu. Genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporu, mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu okundu. 01.06.2021 - 31.05.202 arasında görev yapan yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Ardından tek liste ile gidilen seçimde yeni yönetim kurulu belirlendi. Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesinin ardından yeniden başkanlığı seçilen Av. Aziz Çetin bir konuşma yaptı.



"DALGALANMALAR YAŞANABİLİR"

Konuşmasına, Kurucu Başkan Atilla Vehbi Konuk ve Antalyaspor'un kuruluşunda emeği geçenleri anarak başlayan Başkan Çetin, 16 aydır görev yaptıklarını hatırlatarak, "Geçtiğimiz sezon rekorlarla dolu bir sezon yaşadık. Bu sezon iyi başladık ama futbolun içinde dalgalanmalar olabilir. İyi bir teknik ekip ve iyi bir futbolcu kadromuz var. Dalgalanmaların da bazen faydasını görüyoruz. Kimin yanımızda olduğunu, kimlerin ellerini ovuşturduğunu fark edebiliyoruz" dedi.



"VAR BİR HAYALİMİZ"

Görevde bulunduğu süre içinde yönetim ve denetim kurulunda yer alan, ancak yeni yönetimde bulunmayacak olanların isimlerini tek tek okuyarak teşekkür eden Başkan Çetin, "Bugünden itibaren artan sorumluluğumuzu yeni yönetim kurulumuz ile omuzlayacağız. Tribünde bayrağını salladığım kulübüme "Var bir hayalimiz" diyerek başkan oldum. Hayallerimizi gerçekleştirmek için buradayız" diye konuştu.



"BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Bu sene 1 kuruşun bile hesabını yaptıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Ekonomik şartlar, dövizdeki yükseliş, euro bazlı giderlerimiz, TL bazlı gelirlerimiz nedeniyle bu sene her zamankinden zor geçecek. Gelecek sezon daha güçlü bir Antalyaspor için bu sezonu çok dikkatli ve tedbirli geçirmek zorundayız. Ya tek yumruk olup tüm engelleri aşacağız, ya da geçmişteki gibi kısır çekişmelerin arasında kaybolup gideceğiz. Yapacağız diye vakit geçirmeyeceğiz, yapacağız. Yapabiliriz, çünkü yapabileceğimize inanıyoruz. Her başarı hikayesinin arkasında cesur kararlar alan birilerini göreceksiniz. Bize cesur kararlar aldıracak olan ise camiamızın bize olan inancı, güveni ve desteği olacak. En büyük Antalyaspor" ifadelerini kullandı.



İLK TOPLANTI İLK ANTRENMAN

Antalyaspor'un yeni döneminde göreve gelen yönetim kurulu, seçimin hemen ardından ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi. Toplantıda ilk görev dağılımı yapıldı. Başkanlığa Av. Aziz Çetin'in seçildiği yönetim kurulunda Sabri Gülel, İsmail İltemir ve Sezgin Özer başkan vekilliği, Mehmet Hasan Güneysu, Fesih Tamince, Emrah Çelik, Sami Güral, Aytaç Altay ve Yener Yıldırım asbaşkanlık, Adnan Başkan ise basın sözcülüğü görevine getirildi. Yönetim kurulu üyeleri, toplantının ardından Antalyaspor'umuzun bu akşamki antrenmanını topluca izledi.

Antalyaspor Yönetim Kurulu, Aziz Çetin, Sabri Gülel, İsmail İltemir, Memet Sezgin Özer, Mehmet Hasan Güneysu, Fesih Tamince, Emrah Çelik, Sami Güral, Aytaç Altay, Yener Yıldırım, Adnan Başkan, Emin Şaşıoğlu, Abdulkadir Satıcı, Ferit Sezer, Kerem Çankaya, Tarık Sarvan, Yıldıray Karaer, Hasan Ulaş Yıldırım, Hasan Tosun, Mustafa Ergün, Levent Ördek, Medeni Çelebi, Yasin Demir, Gökhan Çetin, Yusuf Çolak, Ali Yeşil, Alkan Evren, Sinan Boztepe ve Oktay Güzel isimlerinden oluştu.