Antalyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Antalyaspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı haberimizde...

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Soner, Fredy, Ndao, Wright, Ghacha, Luiz Adriano

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Onyekuru, Yusuf, Belhanda, Emre Akbaba