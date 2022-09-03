Haberler Antalyaspor Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

Son dakika haberleri... Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı teknik direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus ve Fatih Terim hakkında da konuşan Şahin, iki teknik adam için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 13:39
Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

Antalyaspor'un genç çalıştırıcısı Nuri Şahin gündemi değerlendirdi.

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

beIN Sports'a konuşan Nuri Şahin, Jorge Jesus ve Fatih Terim hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

Nuri Şahin, teknik adamlık hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Futbolculuk ve teknik adamlık farklı iki bir meslek gibi. Ne kadar bir takıma bağlı olsan da futbolcuyken sadece kendinden sorumlusun. Teknik adamlık farklı bir şey. Burada herkesten sorumlu olan kişiyim. Günlerimiz daha uzun ama ikisi de güzel şeyler. Oyuncuyken bir anda teknik direktör olmam oyuncular üzerinde etki bırakabilirdi. Ama sağ olsunlar bu göreve geldiğimde çok içtenlikle karşıladılar. Çok ince bir çizgi o çizgiyi kaçırdığında tepe taklak gidebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTI"

Hull City'e transfer olan eski oyuncusu Doğukan Sinik hakkında konuşan Şahin, "Doğukan Sinik'in yeri bende ayrı. Oyuncuyken gözle görülür bir yeteneği olduğunu görüyorduk. Bana her şeyini anlattı. Hoca olduğum ilk günden itibaren onunla konuştuk. Elinden gelenin en iyisini yaptı. İnşallah en iyi yerlere gider. Türkiye'yi iyi temsil eder" dedi.

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

NURİ ŞAHİN'DEN TERİM VE JESUS AÇIKLAMASI!

Süper Lig'de bulunan teknik direktörler hakkında konuşan Şahin şu ifadeleri kullandı:

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"Jorge Jesus yıllardır inanılmaz şeyler başaran bir insan. Geçen bir maçta atılan bir gol sonrası insan ürküyor. Saygı duyuyor."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"Ismael, Pirlo, Montella çok değerli hocalar."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"Şu anda Beşiktaş farklı görüntü çiziyor. Beğenerek izliyorum. Her hoca işini severek yapıyor."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"İlhan hoca, Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan hepsi çok değerli isimler. Türk futbolu doğru yere doğru gidiyor."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"İdeal çizmem hocayı çizmem gerekirse Jurgen Klopp derim. Saha içi saha dışı çok farklı. O zaman bile kendini belli ediyordu. Bu adamın Şampiyonlar Ligi kazanamama ihtimali yok diyorduk."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"Fatih Terim ile Jose Mourinho'nun devre arasının 15 dakikasında maç kazandırdığını gördüm."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"Bu sadece motivasyon değildir. Kazandıkları kupalar ortada."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"Bence taktik gündem olacak bir şey değil."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"Bazı yorumcular Türkiye'de 3'lü oynanmaz diyor. Biz geldiğimizde 3'lü başladık. Elimizdeki malzeme bizi buna itti."

Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

"Doğru oyuncular olduğunda 3'lü oynamak çok önemli. Bizim Türk futbolunda sorunumuz 3'lü ve ya 4'lü değil"

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