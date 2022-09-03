Nuri Şahin'den flaş Jorge Jesus ve Fatih Terim açıklaması! "Atılan bir gol sonrası..."

Nuri Şahin, teknik adamlık hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Futbolculuk ve teknik adamlık farklı iki bir meslek gibi. Ne kadar bir takıma bağlı olsan da futbolcuyken sadece kendinden sorumlusun. Teknik adamlık farklı bir şey. Burada herkesten sorumlu olan kişiyim. Günlerimiz daha uzun ama ikisi de güzel şeyler. Oyuncuyken bir anda teknik direktör olmam oyuncular üzerinde etki bırakabilirdi. Ama sağ olsunlar bu göreve geldiğimde çok içtenlikle karşıladılar. Çok ince bir çizgi o çizgiyi kaçırdığında tepe taklak gidebilirsiniz" ifadelerini kullandı.