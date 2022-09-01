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Oğuzhan Özyakup Antalyaspor'da!

Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılın ardından sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı Fraport TAV Antalyaspor oldu. 29 yaşındaki milli orta saha, Antalyaspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Oğuzhan Özyakup Antalyaspor'da!
Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılın ardından sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı Fraport TAV Antalyaspor oldu. 29 yaşındaki milli orta saha, Antalyaspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Daha önce transfer çalışmalarının tamamlandığı açıklanan Akdeniz ekibinde alınan istikrarsız sonuçların ardından girişimler yeniden başlarken, Oğuzhan Özyakup transferinde mutlu sona ulaştı. Tecrübeli futbolcunun, kısa sürede Antalya'ya giderek yeni kulübüyle resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.
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