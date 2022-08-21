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Yüksek uçuyor

Genç hoca önderliğinde geçen sezon müthiş bir çıkışa imza atan Antalyaspor kaldığı yerden devam ediyor

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Yüksek uçuyor
Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Genç hocanın geçen sezon takımın başına geçmesinin ardından yeni bir sayfa açan kırmızı-beyazlı ekip, özellikle ligin son bölümünde aldığı sonuçlarla adından söz ettirmişti. Sezonu da 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 7. sırada bitirmeyi başaran Antalya, çıkışının sürpriz olmadığını bu sezonki başarılı performansıyla bir kez daha gözler önüne serdi. Sezonun ilk maçında Galatasaray'a son anlarda yenilse de Ümraniye'yi deplasmanda geçmeyi başardı. Dün de şampiyon Trabzon önünde 5 gollü bir galibiyet alarak yine Şahin yönetiminde çok can yakacağını ortaya koydu.
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