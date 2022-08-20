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Gökdeniz Bayrakdar Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 5-2'lik üstünlükle ayrılırken karşılaşmada 2 gol atan Gökdeniz Bayrakdar müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Bayrakdar, "Nuri Şahin bizi çok iyi hazırlıyor. Nuri hocanın maç içinde bize bir şey söylemesine gerek yok. Biz sahaya çıkıp ne yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 00:23
Gökdeniz Bayrakdar Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılırken karşılaşmada 2 gol atan Gökdeniz Bayrakdar maçın sonrasında açıklamalarda bulundu. Bayrakdar, "Nuri Şahin bizi çok iyi hazırlıyor. Nuri hocanın maç içinde bize bir şey söylemesine gerek yok. Biz sahaya çıkıp ne yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE GÖKDENİZ BAYRAKDAR'IN AÇIKLAMALARI

"Bugün benim için inanılmaz bir gün. Bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Formamı imzalayıp çerçeveleteceğim. İnşallah devamı da gelir"

"Nuri Şahin bizi çok iyi hazırlıyor. Nuri hocanın maç içinde bize bir şey söylemesine gerek yok. Biz sahaya çıkıp ne yapacağımızı biliyoruz"

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