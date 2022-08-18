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Antalyaspor'da Nuri Şahin'den Trabzonspor maçı önemine vurgu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile oynayacağı 3'üncü hafta maçına tam kadro hazırlanıyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanlarda oyuncularına maçın önemini belirterek taraftarlarının önünde bu sezonki ilk 3 puanı almak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:35
Antalyaspor'da Nuri Şahin'den Trabzonspor maçı önemine vurgu!

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 1 galibiyet, 1 yenilgi ile 3 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü sahasında 2 maçını da kazanan Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanlarda oyuncularına maçın önemini belirterek taraftarlarının önünde bu sezonki ilk 3 puanı almak istediklerini söyledi. Akdeniz ekibi, geçen sezon oynanan 2 maçta da Karadeniz temsilcisi karşısında yenilgi almazken, sahasında oynadığı maçı kazanıp, deplasmanda oynanan maçta beraberlik elde etmişti.

ALLISTER KULÜBÜ ZİYARET ETTİ
Arjantin'in Club Deportivo Mac Allister Kulübü Başkanı Carlos Mac Allister, kırmızı-beyazlı kulübü ziyaret etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen Carlos Mac Allister, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, başkan danışmanı Ferda Ramanlı ve uluslararası ilişkiler ve stratejik planlama departmanı koordinatörü Erdem Erdal ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra akşam antrenmanını izledi.

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