Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Muslera takımını maçta tuttu

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonun ilk haftasında sahasında Galatasaray'a Gomis'in 90'ıncı dakikada attığı golle 1-0 yenildi. Sezona Galatasaray 3 puan ile başlarken, kırmızı beyazlılar ise puansız başladı. Maç sonunda Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

GROENENDIJK: MUSLERA TAKIMINI MAÇTA TUTTU

Dolu tribünler önünde oynamayı özlediklerini aktaran Groenendijk, "Seyir zevki yüksek iyi bir maçtı. Full stadyum önünde oynadık. Hava şartları iki takımı da zorladı. 2 takım da 90 dakika boyunca yeterli fırsat buldu. Bize gelen fırsatlardan önce direkten dönen topta rakipten şanslıydık. 9 dakika içinde penaltı ve karşı karşıya kurtaran Muslera takımını maçta tuttu" dedi.

'YENİDEN YENİLMEMEZLİK SERİSİNE BAŞLAYACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM'

İkinci yarıda Antalyaspor'un iyi bir mücadele sergilediğini kaydeden Alfons Groenendijk, "Bir gerçek var, gol atamıyorsanız 85'inci dakikaya geldiyseniz puanı da korumayı bilmelisiniz. 90 dakikada 8 kişi atağa çıkıp arka paylaşımda sıkıntılar yaşadık. Gomis, dönen topta ilk dokunuş ilk pozisyona girmede gol vuruşu yaptı. Tam tersini biz yapamadık maalesef. Uzun süren yenilmezlik serimiz vardı. Bunu kaybetmiş olduk. En çok üzüldüğüm noktalardan biri bu. Takıma güveniyorum, yeniden yenilmezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

'ADRIANO'NUN PENALTI ATIŞI İYİ DEĞİLDİ'

Oyunculardan memnun olduğunu ancak alınan yenilgiden memnun olmadığına dikkat çeken Groenendijk, Luiz Adriano'nun kaçırdığı penaltının iyi atış olmadığını vurguladı. Groenendijk, "Her oyuncu penaltı atmak istiyor. Adriano kullandı. Muslera'yı inceledi penaltı atışlarında. Bir köşeye yattığını varsayarak bu şekilde vurmak istedi. Bunu eleştirecek değilim. Adriano önemli bir oyuncumuz. Profesyonellik anlamında büyük oyuncu olduğu için kısa sürede bu durumu aşacaktır" dedi.

'TAKIMDAN AYRILACAK OYUNCU SÖZ KONUSU DEĞİL'

Futbolda transfer sezonun açık olduğu sürece gelenlerin de gidenlerin de olacağını söyleyen Groenendijk, "Ayrılacak oyuncu söz konusu değil, bir oyuncu ayrılığına karşı onun yerine dolduracak oyuncuları takip ediyoruz. Şu anlık böyle bir şey söz konusu değil" dedi.