SÜPER LİG HABERLERİ | Fraport TAV Antalyaspor'da Andrea Poli ile yollar ayrıldı!

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'da kardo yapılanması çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Takıma takviyeler yapılırken, kadrodan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor.

Bu bağlamda Akdeniz ekibinde flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Kırmızı-beyazlı ekip Andrea Poli ile yolların ayrıldığını resmi hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Antalyaspor açıklamada, "Futbolcumuz Andrea Poli ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.



İŞTE ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI

