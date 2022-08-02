Son dakika spor haberleri: Antalyaspor Galatasaray maçına hazırlanıyor!

Yeni sezon hazırlıklarında kamp çalışmalarını Almanya'da tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlıyor. Kırmızı beyazlılar, öğle saatlerinde fitness salonu, akşam saatlerinde ise sahada çalışmalarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde gerçekleştirecek. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Antalya'da hava sıcaklarının yüksek seyretmesi nedeniyle akşam çalışmalarını saat 20.00'ye aldı.

ALMANYA KAMPI GALİBİYET ALMADAN TAMAMLANDI

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmasını Almanya'da tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, burada oynadığı 3 hazırlık maçından galibiyet çıkartamadı. Kırmızı beyazlılar ilk hazırlık maçında Bundesliga takımlarından Bochum ile karşılaşırken sahadan 6-2 yenilgi ile ayrıldı. Bir sonraki hazırlık maçını bu kez Bendesliga 2 takımlarından SC Paderborn ile oynayan Antalyaspor, rakibine 1-0 mağlup oldu. Kampın son gününde Almanya'nın şampiyonluk adaylarından olan ve futbol sorumlusu Nuri Şahin'in altyapısından yetişip, büyük sevgi duyduğu Borussia Dortmund ile oynanan mücadele ise 1-1 sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor yeni sezonun ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Antalya'da Galatasaray ile oynayacak. Mücadelenin biletleri önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.