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Antalya hazır

Akdeniz ekibi, Almanya’da özel maçta karşılaştığı dünya devi Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Golü Ndao kaydetti.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Antalya hazır

Antalyaspor Almanya'da oynadığı son hazırlık maçında Bundesliga'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Almanya'da oynadığı son hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor karşılaşmanın ilk yarısını Julian Brandt'ın 8. dakikada attığı golle 1-0 yenik kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha atak oynayan kırmızı-beyazlılar 60. dakikada Alassane Ndao'nun kafayla attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın kalan süresinde gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.

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