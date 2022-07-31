Antalya hazır

Antalyaspor Almanya'da oynadığı son hazırlık maçında Bundesliga'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Almanya'da oynadığı son hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor karşılaşmanın ilk yarısını Julian Brandt'ın 8. dakikada attığı golle 1-0 yenik kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha atak oynayan kırmızı-beyazlılar 60. dakikada Alassane Ndao'nun kafayla attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın kalan süresinde gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.